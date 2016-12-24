Прогноз: В 2017 году Украина может потерять большую часть международной поддержки

Фраза «полагаться на свои силы" никогда ранее не приобретала такого практического значения для Украины как это будет в следующем году.

Об этом говорится в докладе-прогнозе «2017: вызовы и возможности», подготовленном Украинским институтом будущего, пишет Thinktanks.by.

Прогноз охватывает международную и внутреннюю политику, экономику, правоохранительную и судебные сферы и таким образом дает комплексную картину ситуации, в которой будет находиться Украина. Документ написан в виде сценариев развития событий. Такой подход позволяет каждому самостоятельно понимать, в каком направлении будут развиваться события в следующем году.

Мы публикуем выдержки из данного документа.

Основным месседжем 2017 для Украины, на взгляд аналитиков Украинского института будущего, является «проверка на устойчивость». Международная ситуация складывается таким образом, что Украина может потерять большую часть поддержки, которую ей оказывали в течение последних лет. А это значит, что именно от способности преодолевать вызовы и угрозы зависит дальнейшее существование государства. Никогда еще фраза «полагаться на свои силы" не приобретала для Украины такого практического значения как в следующем году. И вот почему.

Что ждать Украине на международном уровне?

Брексит и победа Дональда Трампа в США создали очень неблагоприятную для Украины международную среду. Это будет проявляться в 2017 году. В этой связи, исходя из множества факторов, аналитики Украинского института будущего создали три вероятных сценария будущего года.

Сценарий «Миротворец». Данный сценарий наиболее вероятен. Он предусматривает сближение Трампа и Путина. Очевидно, что сразу после инаугурации состоятся первые попытки начать диалог, в котором стороны попытаются договориться о распределении сфер влияния и роли России и США в мире. Эксперты считают, что такой сценарий предусматривает: давление на Украину по выполнению условий Минск - 2, уменьшение финансовой поддержки со стороны США, частичной отмене санкций в отношении РФ за конфликт на Донбассе, де-факто признание оккупации Крыма.

Другие два сценария: «Прагматический» и «Конфронтационный».

Первый - предполагает, что все остается примерно на том же уровне, что и сегодня. В конфликтах царит неопределенность, санкции с РФ не снимаются, Минск-2 остается главной темой решения конфликта на Донбассе. Данный сценарий еще иначе можно назвать «ни войны, ни мира».

Второй - предусматривает нарастание конфликтных отношений между Западом и РФ. Такой сценарий маловероятен, однако его наступление будет иметь много последствий. Стратегия Путина станет и дальше строиться на планах договориться через запугивание и давление. По этому сценарию Украина становится важным оплотом Запада, поэтому ей будет предоставляться летальное оружие и финансовая поддержка.

Также следует помнить, что 2017 год является годом президентских выборов во Франции и парламентских в Германии. Во Франции пока лидируют кандидаты приверженцы Владимира Путина, тогда как в Германии на результаты выборов будет влиять возможность решения проблемы на Донбассе Ангелой Меркель.

Что ждать во внутренней политике Украины?

Поскольку Украина сильно зависит именно от международной политики, то внутренние сценарии частично коррелируются с международными. Поэтому здесь тоже выделены три сценария «стабильный», «управляемая дестабилизация» и «неуправляемая дестабилизация». Первый сценарий предполагает приблизительное сохранение ситуации на сегодняшнем уровне, что маловероятно на фоне тектонических изменений в международной политике. Поэтому наиболее вероятным является сценарий «управляемой дестабилизации», который предусматривает формирование новой власти путем перевыборов в парламент в результате обострения политического кризиса, массовых протестов или попыток силового захвата власти. Третий сценарий «неуправляемая дестабилизация» - это сценарий, который разворачивается в условиях широкой внешней агрессии или новых региональных конфликтов. Он маловероятен в следующем году.

Отдельным важным вопросом остается ситуация на востоке страны. В прогнозе Украинского института будущего его авторы считают, что сценарий эскалации является наиболее вероятным. Эксперты исходят из того, что Минск-2 не устраивает ни одну из сторон конфликта, и эскалация будет попыткой в ​​очередной раз пересмотреть договоренности в свою пользу. В документе прогнозируется, что сепаратисты вместе с российскими военными попытаются провести точечную операцию, чтобы поставить Украину в невыгодное положение. Под угрозой такой операции, по мнению авторов доклада, находится Мариуполь.

Что ждать в украинской экономике?

Эксперты Украинского института будущего положительно оценивают динамику экономики Украины по состоянию на последний квартал 2017 года. В то же время, экономический рост в следующем году будет недостаточным и стране потребуется финансовая помощь международных организаций или значительное привлечение инвестиций. Ключевые показатели на следующий год в соответствии с реалистическим прогнозом выглядят так:

повышение цен на сырье на международных рынках,

рост экспорта (+ 8%),

среднегодовой курс - примерно 27,6 UAH / USD,

инфляция на уровне 8,5%,

рост доли инвестиций в ВВП до 16%.

Эксперты отмечают, что украинская экономика сохраняет значительный потенциал для роста при условии проведения внутренних реформ.

Что ждать в правоохранительной и судебной сферах?

Реформа правоохранительных органов и судов остается среди приоритетных для стабилизации внутренней ситуации. В следующем году несколько событий будут определять развитие в данной сфере. Прежде всего - это запуск Государственного бюро расследований, которое должно расследовать дела против судей, правоохранителей и высших должностных лиц. Скорее всего, создание нового органа будет сорвано, в силу не совпадение политических интересов. В следующем году также следует ожидать завершения еще одной конфликтной ситуации НАБУ - ГПУ. Судебная практика и изменения в законы должны решить это противостояние. Также важными вопросами в следующем году будут избрание председателя Конституционного суда и избрание нового состава Верховного суда.

Доклад-прогноз содержит много иной важной аналитической информации о событиях в следующем году: цены на энергоресурсы, дестабилизация Ближнего Востока, авторитарная модернизация в Турции, события на Кавказе и тому подобное. Благодаря такой широкой аналитической информации прогноз аналитиков Украинского института будущего предлагает рамку для принятия решений в следующем году с учетом всех возможных вызовов и угроз, с которыми столкнется Украина.