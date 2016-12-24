В США создадут центр по борьбе с зарубежной пропагандой

Законопроект о выделении средств Министерству обороны США в 2017 финансовом году, подписанный президентом Бараком Обамой, предусматривает создание центра по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Документ был опубликован на сайте конгресса США, пишет РБК.



Согласно распоряжению, данный центр войдет в структуру Государственного департамента, его созданием займутся госсекретарь, министр обороны, а также главы ряда смежных федеральных ведомств.



В перечень функций центра войдут «отслеживание и оценка иностранных информационных материалов, представляющих угрозу для национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров». В случае необходимости центр должен обеспечить поддержку распространения «основанных на фактах» материалов.

Также в обязанности экспертов центра войдет «определение текущих и намечающихся трендов в зарубежной пропаганде с целью координации и формирования ответной тактики, техники и процедур», с помощью которых ложные сообщения будут опровергнуты.​ Для этого центру будет предоставлен широкий спектр наиболее современных информационных технологий.



Кроме того, сотрудники центра должны будут заняться «выявлением пробелов» в системе борьбы с дезинформацией и составлением необходимых рекомендаций по их устранению.



Центр также сможет самостоятельно выдавать гранты организациям гражданского общества, неправительственным фондам, научно-исследовательским институтам, а также частным компаниям. Главная цель выдачи грантов — поддержка местных средств массовой информации, которые «лучше всего подходят для опровержения зарубежной дезинформации в своих общинах».



​В 2017 году государство выделит центру $ 80 млн, столько же средств будет направлено в 2018 году, отмечается в документе.







