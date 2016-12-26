Число погибших от употребления концентрата для ванн в Иркутске растет
В мире
26 декабря 2016
АА
В Иркутске число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» достигло 76.
фото: tass.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области. По уголовному делу о массовом отравлении задержаны 19 человек. "За выходные с подозрением на отравление метиловым спиртов в больницы Иркутска поступили два человека, один из них скончался. Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек", - сказали в пресс-службе.
По данным министерства, в больницах сейчас остаются 18 пострадавших от отравления. 20 человек выписаны за прошедшую неделю, девять покинули лечебные учреждения самовольно.
В Иркутской области с 17 по 26 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". В пятницу сообщалось о 75 скончавшихся.
В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.
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