ФСБ назвала основные версии авиакатастрофы Ту-154

ФСБ не обнаружила признаков теракта или диверсии при осмотре обломков Ту-154, разбившегося в районе Сочи, сообщили представители ведомства.
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В ФСБ уточнили, что на борту не было военных грузов и опасных веществ, которые могли бы стать причиной катастрофы.
Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, пишет РИА Новости.
Расследование обстоятельств трагедии продолжается, оперативники опрашивают очевидцев и анализируют видеозаписи.
Как ранее сообщило Минобороны, разбившимся Ту-154 управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков. Его общий налёт превышал три тысячи часов. Самолёт был выпущен в 1983 году, общий налёт составляет 6689 часов.
В районе поисковой операции на месте крушения Ту-154 работают 45 судов, а также пять вертолетов и беспилотники. В операции задействованы более 3,5 тысяч человек.
Самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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