Версию теракта на Ту-154 по-прежнему считают маловероятной
В мире
26 декабря 2016
АА
В российских спецслужбах версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи не рассматривается, как основная.
фото: rus.rt.com
Как сообщил РИА «Новости» источник в спецслужбах, «самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись».
«Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», — пояснил он.
Источник подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану: «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки».
Собеседник агентства также рассказал, что «питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом».
Таким образом, заключил представитель спецслужб, «на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную», — подчеркнул он.
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