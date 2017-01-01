Российский президент дал старт подаче газа в Крым с материковой части России
В мире
27 декабря 2016
АА
Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.
фото: ria.ru
назвал запуск газопровода важным шагом в развитии полуострова, сообщает РИА Новости.
"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса", — заявил президент.
Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра.
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