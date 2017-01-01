США и Франция названы мировыми лидерами по продаже вооружений
В мире
27 декабря 2016
АА
Ранее в Москве заявляли, что Россия по этому показателю уступает только США.
фото: rbc.ru
В 2015 году США сохранили за собой лидерство на рынке продажи вооружений, на втором месте — Франция. Такие данные приводит Конгресс США, пишет РБК.
В 2015 году США продали оружия на общую сумму 40 млрд долларов, сохранив за собой лидирующие позиции на этом рынке, пишет The New York Times со ссылкой на исследование конгресса.
По данным исследования, эта сумма равна примерно половине от стоимости всех контрактов, заключенных по поставкам оружия в 2015 году. Второе место заняла Франция, которая продала оружия на 15 млрд долларов.
При этом в 2015 году мировой рынок вооружений сократился по сравнению с 2014 годом на 9 млрд долларов: общая сумма сделок составила 80 млрд долларов. Падение произошло во многом из-за сокращения закупок вооружений развивающимися странами: если в 2014 году они купили оружия на 79 млрд долларов, то годом позже их расходы на покупку оружия за границей снизились до 65 млрд долларов.
Лидерами по заключенным контрактам на покупку оружия стали Катар, который заключил контракты на сумму более 17 млрд долларов, Египет — почти 12 млрд долларов и Саудовская Аравия — более 8 млрд долларов.
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