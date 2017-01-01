Озвучены результаты расшифровки «черных ящиков» Ту-154
В мире
28 декабря 2016
АА
Расшифровка объясняет, в чем именно заключалась роковая ошибка экипажа. Также опубликована запись переговоров нашедших обломки Ту-154 спасателей.
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Специалисты Минобороны провели анализ одного из самописцев Ту-154, сообщает источник «Интерфакса».
Предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, подтверждает версию об ошибке пилотирования.
«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — сказал собеседник агентства, не уточнив каких-либо подробностей.
Как рассказал газете «Коммерсантъ» источник, близкий к расследованию, самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.
Опрошенные изданием эксперты в области авиации пояснили, что неуборка закрылков является неприятным, но не катастрофическим происшествием. Собеседники отмечают, что подобная ситуация, а также действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154. Кроме того, члены экипажа регулярно отрабатывают такую ситуацию на тренажерах.
По мнению собеседников издания, экипаж разбившегося лайнера по какой-то причине не смог решить проблему несработавших закрылков. Кроме того, действия пилотов могли усугубить аварийную, но не критическую ситуацию, сложившуюся на борту.
Источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС также сообщает, что спасатели извлекли из-под воды два оставшихся бортовых самописца Ту-154. По его словам, их состояние является удовлетворительным и они подлежат расшифровке. Всего на борту Ту-154 было три «черных ящика».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на штаб по проведению поисковой операции, на дне моря также найдено хвостовое оперение и часть второго двигателя самолета. Ранее водолазы обнаружили двигатель, стойку шасси и элементы обшивки самолета.
Телеканал «360» опубликовал расшифровку аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотами вертолетов, задействованных в операции по поиску Ту-154, разбившегося над Черным морем. В Сети появилась аудиозапись переговоров .
Из нее следует, что диспетчеры неоднократно пытались связаться с пропавшим самолетом по разным каналам. Диспетчеры также обращались к командирам гражданских рейсов, заходящих на посадку в Сочи, призывая проявлять осмотрительность и по возможности просмотреть водную поверхность на предмет наличия обломков.
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Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что на борту имела место нештатная ситуация. Однако пока следователи не пришли к выводу, что именно привело к катастрофе. Версия теракта на борту по-прежнему не снята.
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