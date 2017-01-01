Российские чиновники признались New York Times в допинге
В мире
28 декабря 2016
АА
Российские чиновники впервые признали, что в стране существовала система приема допинга, пишет газета New York Times. "Это был институциональный сговор", - заявила и.о. главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович.
Журналисты газеты New York Times провели серию интервью в Москве, в том числе с исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович, пишет ВВС.
"Это был институциональный сговор", - заявила изданию Анцелиович. При этом она подчеркнула, что высокопоставленные правительственные чиновники не участвовали в этом сговоре.
"С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок", - признал в беседе с журналистами New York Times глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.
Он был назначен президентом Владимиром Путиным для наблюдения за реформой антидопинговой системы в России.
Смирнов также заявил, что необходимо понять, почему молодые спортсмены соглашаются принять допинг.
Канадский юрист Ричард Макларен, подготовивший для Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) два доклада о допинге в российском спорте, сказал NYT, что рад, что российские чиновники больше не пытаются оспорить его выводы. По его мнению, таким образом они пытаются избежать дальнейших расследований.
Во второй части доклада Макларена, обнародованной 9 декабря, утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года.
Ранее российские чиновники отрицали наличие в России системы приема допинга.
Олимпиада в Сочи и ФСБ
В мае бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал New York Times интервью, в котором рассказал о системе использования допинга, которая применялась на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Родченков рассказал, что лично разработал смеси запрещенных препаратов и помогал осуществлять подмену допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде. Именно он первым заявил об участии российских спецслужб в подмене допинг-проб, что позже вошло в доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.
Согласно выводам юриста, в России уже много лет существует система подмены допинг-проб, в которой участвуют ФСБ и чиновники из министерства спорта.
Выводы Макларена привели к тому, что часть российских спортсменов не смогла выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
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