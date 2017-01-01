Минобороны России: перед падением на борту Ту-154 имела место нештатная ситуация
В мире
29 декабря 2016
АА
Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что на борту имела место нештатная ситуация. Однако пока следователи не пришли к выводу, что именно привело к катастрофе. Версия теракта на борту по-прежнему не снята.
novayagazeta-ug.ru
Как сообщил на пресс-конференции в Москве начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов, анализ одной фразы командира экипажа разбившегося под Сочи Ту-154 говорит «о начале особой ситуации». «Больше пока она ничего не говорит», — заявил он.
Байнетов также рассказал о том, что сам радиообмен с Ту-154 был очень краток. «Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд? Что можно сказать за 10 секунд?» — спросил он.
Представитель Минобороны также указал, что полученные данные с бортовых самописцев позволили вдвое сократить число версий причин авиакатастрофы, однако пока нельзя говорить о том, что именно привело к падению лайнера. «Нельзя сказать об одной причине этого авиационного происшествия. Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий», — подчеркнул он.
По словам Байнетова, не снята и версия теракта. Представитель Минобороны уточнил, что взрыва на борту самолета не было, однако при этом не исключено «некое механическое воздействие», пишет РБК.
При этом представитель Минобороны указал, что в Сочи, где Ту-154 садился на дозаправку, на его борт поднимались только представители пограничной службы, а все пассажиры сели в самолет в аэропорту Чкаловский под Москвой.
Байнетов также рассказал подробности последних секунд перед катастрофой. По его словам, всего полет длился около 70 секунд, а максимальная высота, на которую поднялся лайнер, составила 250 м при скорости 360–370 км/ч.
Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что проблемы у Ту-154 могли начаться после не убранных по какой-то причине закрылков, а действия экипажа в этом случае могли усугубить аварийную ситуацию.
Опрошенные РБК эксперты предположили, что проблема с самолетом могла возникнуть из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах.
В результате крушения Ту-154 под Сочи погибли 92 человека: члены экипажа, сотрудники трех телеканалов («Первого канала», НТВ и «Звезды»), артисты Ансамбля имени Александрова, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
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