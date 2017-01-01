Правительство и оппозиция Сирии договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров
В мире
29 декабря 2016
АА
Достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны, участники готовы начать мирные переговоры, сообщил президент России Владимир Путин.
фото: ria.ru
"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", — цитирует РИА Новости выступление Путина перед главами МИД и Минобороны.
Президент отметил, что необходимо сделать все, чтобы эти договоренности вступили в силу, и призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие в предстоящих переговорах в Казахстане. Ранее Путин договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о проведении в Астане мирных переговоров по Сирии.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря.
На прошлой неделе в Москве главы МИД и оборонных ведомств России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии и заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией.
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