В аэропортах московского региона отменены или задержаны около 70 рейсов
В мире
29 декабря 2016
АА
Более 40 авиарейсов отменены и около 30 задержаны в аэропортах московского региона.
фото: tass.ru
По состоянию на 09:46 мск, в Домодедове отменены пять рейсов, еще 19 будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов, еще 38 рейсов выполняться не будут. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию, сообщает ТАСС.
В московском регионе сегодня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. Температура воздуха в Москве составит три - пять градусов ниже нуля, по области будет два - семь градусов мороза. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно, местами вновь пройдет небольшой снег. В Москве столбики термометров покажут пять - семь градусов ниже нуля, в Подмосковье подморозит до минус пяти - десяти градусов, ветер западный, пять - десять метров в секунду. Днем в пятницу при облачной погоде местами не исключены небольшой снег и гололедица. В городе потеплеет до нуля - минус двух градусов, по области будет до пяти градусов мороза. Ветер западный, пять - десять метров в секунду.
Спецслужбы США опубликовали доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании. Авторы доклада пришли к выводу, что две атаки осуществили российские разведывательные службы.
Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ.
Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что на борту имела место нештатная ситуация. Однако пока следователи не пришли к выводу, что именно привело к катастрофе. Версия теракта на борту по-прежнему не снята.
Российские чиновники впервые признали, что в стране существовала система приема допинга, пишет газета New York Times. "Это был институциональный сговор", - заявила и.о. главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович.
Это следует из постановления Совмина Беларуси от 29.12.2016 года №1114, которым установлены предельно допустимые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги в среднем по областям и Минску и задания по снижению затрат на их оказание.
Управляющий по делу о банкротстве известного производителя нижнего белья и трикотажа ООО «Серж», выставил на продажу имущество должника. Всего на продажу выставлено 80 лотов общей стоимостью более 5,6 млн рублей.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.