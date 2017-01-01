Десять лучших фильмов 2016 года по версии ВВС

Обозреватель BBC Culture рассказывает о лучших кинокартинах 2016 года - от японской анимации до невероятно смешной немецкой комедии.

BBC традиционно в конце года определяет десятку лучших фильмов в мире.

10. "Твое имя"

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Новый кассовый хит от японского режиссера Макото Синкая прекрасен по многим причинам.

Многочисленные световые эффекты и живописные панорамы делают его самым зрелищным мультфильмом года, а его сюжет по мере своего развития становится все более странным и апокалиптичным.

"Твое имя" начинается как комедия о жизни подростков - девушки из провинции и городского юноши, которые раз в несколько дней меняются телами, а затем превращается в мистический фильм-катастрофу с путешествиями во времени.

Однако, несмотря на обилие визуальных эффектов и неожиданных поворотов сюжета, лежащая в основе фильма трогательная история взросления главных героев, которые понимают, что могут никогда не встретить свою вторую половинку, ни на секунду не оставляет вас.

9. "Флоренс Фостер Дженкинс"

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В этой блестящей трагикомедии Стивена Фрирза Мерил Стрип, как и всегда, великолепна в роли состоятельной нью-йоркской светской дамы, которая в 1940-х годах давала оперные концерты даже несмотря на то, что голос у нее был не лучше, чем у умирающего попугая.

Впрочем, всех остальных персонажей затмевает Хью Грант, который играет ее мужа и помощника.

Грант не всегда выбирал для себя самый сложный материал для игры, но в "Флоренс Фостер Дженкинс" он полностью реализует свой актерский потенциал, сыграв одну из лучших своих ролей и поражая зрителя отчаянной энергией и убедительностью.

Благодаря его игре и многогранному сценарию Николаса Мартина эта невероятная, но подлинная история становится все глубже, перерастая из восхитительного фарса в хорошо продуманную и при этом трогательную картину необычного брака.

8. "Почетный гражданин"

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Аргентинский претендент на "Оскар-2017" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", "Почетный гражданин" рассказывает нам о скромном писателе, получившем Нобелевскую премию в области литературы и с тех пор отказывающемся от любых почестей.

Однажды он получает приглашение посетить родную деревню, которую он покинул 40 лет назад, отправившись на поиски славы в Европе. Ему предлагают получить местную награду, и он неожиданно соглашается.

В этой ироничной, отлично сыгранной трагикомедии Гастона Дюпра и Мариано Кона с Оскаром Мартинесом в главной роли есть как смелые шутки о провинциальной дремучести, так и жаркие споры о предназначении культуры, и еще много других достойных внимания зрителей моментов.

7. "Основатель"

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Похоже, Майкл Китон вовсе не собирается сдавать свои позиции. Сыграв главные роли в двух оскароносных фильмах - "Бердмэне" и "В центре внимания", он вновь берется за идеальный для своей нервной харизмы образ.

"Основатель" - это выверенная и живая документальная драма о Рэе Кроке, коммивояжере, который зашел в придорожную закусочную, принадлежавшую двум братьям (Ник Офферман и Джон Кэрролл Линч) и сразу же осознал, что может превратить ее во франшизу, которая будет популярна по всей Америке - "Макдоналдс".

Эту тему можно развивать бесконечно. Действие замечательного фильма Джона Ли Хэнкока происходит 60 лет назад, но показанные в нем конкурирующие структуры американской промышленности - семейный бизнес против корпораций с их урезанием расходов - сегодня актуальны как никогда.

6. "Тони Эрдманн"

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Ни одна другая комедия 2016 года не сравнится с третьим полнометражным фильмом Марен Аде, просто изобилующем уморительными эпизодами. Те, кто считает, что у немцев нет чувства юмора, наверняка почувствуют себя неловко.

Тем не менее это не только самый смешной фильм года. Откровенное изображение бездуховной жизни глобальных корпораций делает "Тони Эрдманна" одним из самых печальных и глубоких фильмов года.

Петер Симонишек великолепен в роли стареющего учителя музыки, который прибегает к крайним мерам ради того, чтобы восстановить связь со своей дочерью-карьеристкой (Сандра Хюллер): надевает дешевый парик и дешевый костюм и появляется в ее бухарестском офисе, представляясь то инструктором по личностному росту, то послом.

В течение двух часов сорока пяти минут зрители будут с интересом наблюдать за тем, как персонажи картины попадают в совершенно неожиданные места и ситуации.

5. "Прибытие"

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Вскоре после выхода продолжения "Дня Независимости" любители фильмов о пришельцах из космоса получили возможность познакомиться с намного более яркой интерпретацией того же сценария, в котором бластеры и взрывы заменили вопросом о том, как мы будем общаться с инопланетными существами.

Научно-фантастическая головоломка Дени Вильнева не лишена впечатляющих зрелищных сцен и мрачной атмосферы, однако по своей сути является довольно камерной историей, в центре которой находится героиня Эми Адамс, одновременно стойкая и очень хрупкая.

Не обошлось в фильме и без неожиданного поворота сюжета, поднимающего картину на совершенно новый уровень. Финал "Прибытия" радует своей трогательностью и абсолютной непредсказуемостью - при том, что все подсказки находятся у нас на виду.

4. "Под покровом ночи"

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Для фильма о женщине (Эми Адамс), тихо сидящей дома и читающей книгу, "Под покровом ночи" даже слишком увлекателен.

Выступая в роли режиссера и сценариста уже во второй раз, Том Форд предлагает нашему вниманию острую сатиру на гламурную лос-анджелесскую арт-сцену, пронзительную историю о первой любви и жуткий вестерн, в котором тихий семьянин (Джейк Джилленхол) сталкивается с брутальным и жестоким противником (Аарон Тейлор-Джонсон).

Все три линии сыграны просто великолепно и отличаются особым стилем. Все они складываются в жутковатый рассказ о литературе и мести.

Можно восхищаться искусными переплетениями сюжета и в то же время испытывать неподдельный страх.

3. "Манчестер у моря"

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За 16 лет Кеннет Лонерген снял всего три фильма, сценарии к которым написал сам: "Можешь рассчитывать на меня", "Маргарет" и, наконец, "Манчестер у моря". Тем не менее все они чрезвычайно человечны и заслуживают самых высоких оценок.

Главную роль в его новой размеренной драме сыграл Кейси Аффлек. Его персонаж - неразговорчивый уборщик, возвращающийся в прибрежный городок Манчестер в Массачусетсе после смерти своего брата и сталкивающийся с обстоятельствами, из-за которых ему хочется побыстрее уехать.

Герои Лонергена не произносят эффектных речей о трагедиях своего прошлого; режиссер просто показывает нам их повседневную жизнь и тихие разговоры в таких реалистичных и порой очень смешных деталях, что мы чувствуем, что пережили то же, что и они.

2. "Аномализа"

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Режиссер и соавтор сценария "Аномализы" - Чарли Кауфман, написавший сценарии для таких фильмов, как "Быть Джоном Малковичем" и "Вечное сияние чистого разума".

Его последний фильм, пусть и в своей скромной манере, столь же сюрреалистичен, оригинален, трогателен и забавен, как оба предыдущих творения Кауфмана.

Это волнующая история об одиночестве, депрессии и той легкости, с которой мы влюбляемся и теряем любовь.

Снятая методом покадровой анимации, "Аномализа" рассказывает нам о странных событиях, произошедших с Майклом (Дэвид Тьюлис), гуру в области обслуживания клиентов.

Он настолько устал от людей, что ему кажется, что все они говорят одним голосом (голосом Тома Нунена, если точнее). Единственное исключение - Лиза (Дженнифер Джейсон Ли), его поклонница, с которой он встречается в отеле в Цинциннати.

"Аномализа" была написана как пьеса, которую три актера играют на пустой сцене, однако анимированные персонажи настолько хорошо подходят к ее настроению и тематике, что трудно представить ее в каком-либо другом исполнении.

1. "Ла-Ла Ленд"

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Сегодня мало кто снимает фильмы-мюзиклы, не основанные на успешных спектаклях, однако Дэмьену Шазеллу, режиссеру и сценаристу "Одержимости", это, по-видимому, удалось довольно легко.

Кажется, что все, что нужно - это собрать вместе двух обладающих бесхитростным очарованием актеров (Эмма Стоун и Райан Гослинг), придумать для них несколько запоминающихся песен и остроумных романтичных шуток, добавить целую радугу ярких цветов и искренне посвятить всю эту авантюру блестящему золотому веку Голливуда и джаза.

В результате мы получаем один из самых восхитительных фильмов за несколько последних лет.

Несмотря на обилие цвета и ностальгическое настроение, "Ла-Ла Ленд" - это все же нечто большее, чем просто стилизация. Он не даст нам забыть, что в реальной жизни все часто бывает не так, как в фильмах.