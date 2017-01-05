12 человек арестованы по делу о нападении на клуб в Стамбуле
В мире
03 января 2017
АА
Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.
фото: Reuters
Поиск нападавшего продолжается, сообщает BBC. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего.
Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время.
«Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба», — заявил Куртулмуш.
В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.
Полиция Турции обнародовала видео и фотографии человека, который, по их данным, и является нападавшим. В МВД не уточнили, где и когда были сняты эти кадры.
Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападавший мог быть из Узбекистана или Киргизии.
Власти сейчас пытаются понять, связан ли нападавший на клуб с теми, кто устроил стрельбу и взрыв в аэропорту имени Ататюрка в июле.
Считается, что за июльским нападением стоит экстремистская группировка «Исламское государство».
Эта же группировка взяла на себя ответственность и за стрельбу в ночном клубе.
Ранее лидеры ИГ призвали своих сторонников совершать нападения на Турцию из-за ее участия в военной операции в Сирии.
Турция участвует в боях на территории Сирии с августа, проводя операции против ИГ и курдских формирований.
Власти Турции уже заявили, что продолжат военную кампанию в Сирии.
Стрельба и переодевание
Стали известны и некоторые подробности нападения на ночной клуб.
Сообщается, что нападавший приехал к клубу на такси, а затем достал автомат из багажника машины.
Он убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось по меньшей мере 400 человек. Нападавший вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов.
Затем, как сообщают в полиции, он переоделся и затерялся в толпе.
Большинство убитых в ходе нападения — иностранцы.
В ходе нападения были убиты: 11 граждан Турции, 7 граждан Саудовской Аравии, 3 гражданина Ирака, 3 гражданина Ливана, по 2 гражданина Иордана, Индии и Марокко,
по одному гражданину Германии, Сирии, Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России, а также один человек с двойным гражданством Туниса и Франции. Еще одно тело до сих пор не опознано.
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