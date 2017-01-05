Прощальная речь Обамы назначена на 10 января

Уходящий президент США Барак Обама планирует выступить на следующей неделе с прощальным обращением к нации из родного Чикаго (штат Иллинойс).
фото: minval.az
Об этом сообщается в кратком письменном заявлении Обамы, которое обнародовал в понедельник Белый дом, пишет ТАСС.
"Во вторник 10 января я отправлюсь домой в Чикаго, чтобы с благодарностью проститься с вами", - говорится в документе.
По словам нынешнего американского лидера, он только начинает писать текст этой речи, которую воспринимает как возможность поблагодарить своих сограждан за оказанное ему высокое доверие, заострить их внимание на том, как страна "изменилась к лучшему за последние восемь лет" его пребывания у власти, а также высказать "определенные соображения относительно того, куда мы все движемся дальше".
С точки зрения Обамы, Соединенные Штаты стали "сильнее" за период его нахождения на посту главы американской администрации.
Обама напомнил, что прецедент "мирной, демократической передачи власти" и обращения с "прощальной речью к американскому народу" создал в 1796 году первый президент страны Джордж Вашингтон. "В последовавшие 220 лет многие американские президенты" произносили такую речь, отметил Обама.
С прощальным обращением к нации выступали, в частности, президенты Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Билл Клинтон. Предшественник Обамы на посту президента США - республиканец Джордж Буш-младший - также произносил прощальную речь (в 2009 году, из Белого дома). 20 января демократа Обаму сменит на президентском посту республиканец Дональд Трамп, ставший победителем состоявшихся 8 ноября выборов.
Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает Reuters.
Примерно на сотый день после начала "зомби-апокалипсиса" и стремительного распространения зомби по Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным.
Спецслужбы США опубликовали доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании. Авторы доклада пришли к выводу, что две атаки осуществили российские разведывательные службы.
Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ.
Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что на борту имела место нештатная ситуация. Однако пока следователи не пришли к выводу, что именно привело к катастрофе. Версия теракта на борту по-прежнему не снята.
В Беларуси низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Сезонный подъем медики ожидают к концу января — началу февраля. Специалисты надеются, что из-за высокого уровня вакцинации населения и в этом году эпидемии у нас не будет.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.