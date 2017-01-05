СМИ: в совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Кыргызстана
В мире
03 января 2017
АА
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле мог совершить 28-летний гражданин Кыргызстана Лакхе Машрапов. Об этом сообщило агентство EFE.
фото: tass.ru
По его данным, подозреваемый вместе с женой и двумя сыновьями в ноябре 2016 года прибыл в Турцию из Сирии, передает ТАСС.
Нападение на клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек. Нападавшему удалось скрыться. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.
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