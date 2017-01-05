100 дней. Ученые подсчитали, как быстро зомби смогут уничтожить человечество

Примерно на сотый день после начала "зомби-апокалипсиса" и стремительного распространения зомби по Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным.

Об этом заявляют математики в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics, пишет РИА Новости.

Одним из самых популярных сценариев конца света сегодня является так называемый "зомби-апокалипсис" – уничтожение человечества в результате стремительного распространения некого вируса или бактерии, которые превращают своих жертв в крайне агрессивных и неразумных существ, движимых только чувством голода. Когда такой зомби кусает других людей, он передает им свою инфекцию и тем самым помогает микробу распространяться.

Конечно, в реальном мире такое вряд ли произойдет, но ученые все равно активно изучают "зомби-апокалипсисы". Почему они это делают? Дело в том, что такие сценарии "конца света" позволяют медикам просчитывать последствия возникновения вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней, таких как эпидемия Эболы в Западной Африке, и находить пути их сдерживания.

Джеймс Мур (James Moore) из университета Лестера (Великобритания) и его коллеги решили просчитать, какое время потребуется подобной эпидемии для того, чтобы полностью уничтожить человечество или сократить популяцию людей до такого уровня, при котором она вымрет сама по себе.

Скорость развития "зомбопокалипсиса", как отмечает физик, зависит от двух главных параметров – того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс "зомбификации" после контакта с зомби, и продолжительности жизни подобной "нежити".

Книги и кино, описывающие этот процесс, дают совершенно разную картину – в некоторых фильмах, таких как "28 дней спустя", заражение происходит фактически мгновенно и гарантированно, однако зомби живут в них достаточно недолго – несколько десятков дней. В других кинокартинах, таких как "Обитель зла", процесс заражения длится несколько часов и его можно остановить, но при этом сами зомби живут десятки лет, не нуждаясь в воде или пище.

Просчитывая последствия подобных "вспышек зомби-образования", Мур и его команда решили не высказывать симпатии тому или иному фильму и придумали свой собственный сценарий, моделируя его на базе этих двух показателей для самой страшной эпидемии в истории человечества – вспышки чумы, "черной смерти" в Средневековой Европе в 14 веке нашей эры.

В их сценарии заражение при укусе зомби происходило с вероятностью в 90%, а сами "особи" жили примерно 20 дней, умирая от жажды и голода. Общая численность Земли была взята из реальных современных показателей – около 7,5 миллиарда человек.

Модель распространения зомби, созданная британскими физиками, учитывала существование границ между странами и то, что люди распределены по Земле крайне неравномерно. К примеру, одним из правил в этой модели было то, что зомби не могли пересечь границу, если их не накапливалось как минимум 10 тысяч на территории страны, где они изначально "обитали". Если зомби не могли достичь подобной популяции, они "вымирали", подобно локальным эпидемиям.

Как показали эти расчеты, даже всего одного зараженного человека в достаточно густо населенной местности в принципе хватает для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20 день после его заражения. Через 100 дней, как показывают расчеты исследователей, на Земле будет жить всего 181 человек и примерно 190 миллионов зомби.

Даже в тех случаях, когда люди будут сбегать из районов, охваченных "зомбипокалипсисом", инфекция все равно победит людей – к тому же 100 дню на Земле останется около 273 людей и около миллиона "живых мертвецов".

И в том и в другом случае число выживших окажется почти ниже того уровня, который необходим для "перезапуска" цивилизации и повторной колонизации планеты. Соответственно, если "эпидемия зомби" продлится дольше 100 дней, человечество будет обречено на вымирание, заключают авторы исследования.