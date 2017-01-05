103 человека пострадали в аварии электропоезда в Нью-Йорке

По прибытии на вокзал "Атлантик терминал" в Бруклине электричка сошла с рельсов и совершила жесткое торможение.

Пассажирский электропоезд потерпел аварию на вокзале "Атлантик терминал" в нью-йоркском районе Бруклин. Как заявили в Службе противопожарной охраны города, пострадали 103 человека, сообщает ТАСС.

"Согласно поступившим сведениям, число пострадавших составило 103 человека. Все травмы не представляют опасности для жизни", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, медицинскую помощь пассажирам оказывают в двух больницах Бруклина.

Электричка, ехавшая из района Лонг-Айленд, сошла с рельсов и совершила жесткое торможение по прибытии на вокзал "Атлантик терминал". Авария произошла на участке железной дороги Long Island Rail Road. Эта трасса функционирует круглосуточно, в том числе в праздники и в выходные дни. В среднем ею пользуется 301 тысяча пассажиров в день, это является самым высоким показателем в системе железнодорожного сообщения в Северной Америке.



