103 человека пострадали в аварии электропоезда в Нью-Йорке
В мире
04 января 2017
АА
По прибытии на вокзал "Атлантик терминал" в Бруклине электричка сошла с рельсов и совершила жесткое торможение.
Пассажирский электропоезд потерпел аварию на вокзале "Атлантик терминал" в нью-йоркском районе Бруклин. Как заявили в Службе противопожарной охраны города, пострадали 103 человека, сообщает ТАСС.
"Согласно поступившим сведениям, число пострадавших составило 103 человека. Все травмы не представляют опасности для жизни", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, медицинскую помощь пассажирам оказывают в двух больницах Бруклина.
Электричка, ехавшая из района Лонг-Айленд, сошла с рельсов и совершила жесткое торможение по прибытии на вокзал "Атлантик терминал". Авария произошла на участке железной дороги Long Island Rail Road. Эта трасса функционирует круглосуточно, в том числе в праздники и в выходные дни. В среднем ею пользуется 301 тысяча пассажиров в день, это является самым высоким показателем в системе железнодорожного сообщения в Северной Америке.
Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает Reuters.
Примерно на сотый день после начала "зомби-апокалипсиса" и стремительного распространения зомби по Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным.
Спецслужбы США опубликовали доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании. Авторы доклада пришли к выводу, что две атаки осуществили российские разведывательные службы.
Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ.
Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что на борту имела место нештатная ситуация. Однако пока следователи не пришли к выводу, что именно привело к катастрофе. Версия теракта на борту по-прежнему не снята.
В Беларуси низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Сезонный подъем медики ожидают к концу января — началу февраля. Специалисты надеются, что из-за высокого уровня вакцинации населения и в этом году эпидемии у нас не будет.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.