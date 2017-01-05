Установлена личность террориста, устроившего расстрел людей в Стамбуле
В мире
04 января 2017
АА
Власти Турции установили личность террориста, который устроил атаку на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Еще несколько подозреваемых в нападении задержаны.
фото: rbc.ru
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны установили личность человека, который устроил теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Об этом он заявил на брифинге, передает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.
При этом министр отказался назвать имя злоумышленника. Ранее агентство сообщило о задержании в Измире еще пятерых подозреваемых, причастных к атаке. Еще восемь человек, подозреваемых в причастности к преступлению, были задержаны 2 января. Власти заявили, что число подозреваемых может возрасти, пока идет следствие по делу о теракте.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Вооруженный преступник, убив охранников на входе, проник внутрь здания. Там он открыл стрельбу по посетителям. В результате погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев, еще 65 человек были ранены. Среди жертв оказалась гражданка России — 28-летняя Нурана Гасанова.
Нападавшему удалось скрыться с места преступления. CNN Turk со ссылкой на данные полиции передавал, что нападавшим мог быть гражданин Узбекистана или Киргизии. Однако позже Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил о непричастности к теракту гражданина страны.
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
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