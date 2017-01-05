Марин Ле Пен призвала ЕС вернуться к экю

Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает Reuters.
Она также призвала страны еврозоны отказаться от единственной валюты в виде евро и вернуться к экю - синтетической европейской валюте, - поясняет "Коммерсант".
Напомним, два тура президентских выборов во Франции должны пройти 23 апреля и 7 мая 2017 года. Ожидается, что в финальном голосовании останутся только два кандидата — представитель консерваторов Франсуа Фийон и лидер праворадикалов Марин Ле Пен. По оценкам французских социологов, победит бывший премьер-министр.
Партия Ле Пен, выступающая против иммиграции и скептически настроенная по отношению к ЕС, получила 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.
Примерно на сотый день после начала "зомби-апокалипсиса" и стремительного распространения зомби по Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным.
Спецслужбы США опубликовали доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании. Авторы доклада пришли к выводу, что две атаки осуществили российские разведывательные службы.
Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ.
Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что на борту имела место нештатная ситуация. Однако пока следователи не пришли к выводу, что именно привело к катастрофе. Версия теракта на борту по-прежнему не снята.
В Беларуси низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Сезонный подъем медики ожидают к концу января — началу февраля. Специалисты надеются, что из-за высокого уровня вакцинации населения и в этом году эпидемии у нас не будет.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.