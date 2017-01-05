Открытие калининградского аэропорта отложено

Аэропорт откроется в 15:00 по московскому времени из-за инцидента с аварийной посадкой самолета А-321.
фото: lenta.ru
Ранее работы в аэропорту планировалось завершить до 10 часов утра 4 января, затем открытие было перенесено на полдень по местному времени, пишет "Лента.Ру".
Поздно вечером 3 января Airbus A321 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Калининград, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). На его борту были 167 пассажиров и семь членов экипажа. Сообщается, что в результате аварийной посадки три человека пострадали, а самолет получил повреждение шасси. В общей сложности задержаны 16 рейсов, в том числе несколько белорусских рейсов авиакомпании «Белавиа».
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