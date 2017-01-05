Режим чрезвычайного положения в Турции продлен на три месяца

Турецкий парламент продлил на три месяца, начиная с 19 января, режим чрезвычайного положения, введенный в стране после июльской попытки переворота.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Anadolu.

Ранее режим ЧП был продлен на такой же срок с 01:00 19 октября прошлого года. Ввели его изначально 21 июля.

В ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка государственного переворота, в результате которой погибли более 240 турецких граждан. Более 2 тыс. человек были ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США выдать турецкой стороне подозреваемого в организации попытки переворота Фетхуллаха Гюлена, проживающего в штате Пенсильвания.