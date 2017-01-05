Режим чрезвычайного положения в Турции продлен на три месяца

Ранее режим ЧП был продлен на такой же срок с 01:00 19 октября прошлого года. Ввели его изначально 21 июля.
В ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка государственного переворота, в результате которой погибли более 240 турецких граждан. Более 2 тыс. человек были ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США выдать турецкой стороне подозреваемого в организации попытки переворота Фетхуллаха Гюлена, проживающего в штате Пенсильвания.
Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает Reuters.
Примерно на сотый день после начала "зомби-апокалипсиса" и стремительного распространения зомби по Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным.
Спецслужбы США опубликовали доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании. Авторы доклада пришли к выводу, что две атаки осуществили российские разведывательные службы.
Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ.
Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что на борту имела место нештатная ситуация. Однако пока следователи не пришли к выводу, что именно привело к катастрофе. Версия теракта на борту по-прежнему не снята.
В Беларуси низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Сезонный подъем медики ожидают к концу января — началу февраля. Специалисты надеются, что из-за высокого уровня вакцинации населения и в этом году эпидемии у нас не будет.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.