ЦРУ расскажет все о "российских хакерах" в новом докладе
В мире
04 января 2017
АА
Глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов рассказал о готовящемся ЦРУ докладе, посвященном предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.
Презентацию доклада во вторник отложили, что вызвало скептическую реакцию избранного президента Дональда Трампа, сооющает ВВС.
В интервью, вышедшем на телеканале Пи-би-эс под заголовком "Те, кто сомневается во вмешательстве России, должны дождаться доклада" Бреннан рассказал, что доклад ЦРУ будет посвящен именно России и ее активности в киберпространстве во время последних выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп.
Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".
"В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем", - подчеркнул он.
Избранный президент США Дональд Трамп в ночь на среду также прокомментировал готовящийся доклад. В своем официальном "Твиттере" Трамп прокомментировал перенос его презентации Бараку Обаме.
"Доклад "разведки" о так называемых "хакерских атаках России" откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!" - написал Трамп.
Американские спецслужбы обвиняют Россию в кибершпионаже - в частности во взломе серверов комитета партии Демократов - уже несколько месяцев. Кремль последовательно отрицает эту версию, требуя предъявить доказательства.
В октябре спецслужбы США официально обвинили Россию в кибератаках на американские политические структуры.
Позднее ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.
В конце декабря США выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели против России новые санкции. Власти заявили, что это ответ на российские кибератаки.
Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает Reuters.
Примерно на сотый день после начала "зомби-апокалипсиса" и стремительного распространения зомби по Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным.
Спецслужбы США опубликовали доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании. Авторы доклада пришли к выводу, что две атаки осуществили российские разведывательные службы.
Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ.
Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, что на борту имела место нештатная ситуация. Однако пока следователи не пришли к выводу, что именно привело к катастрофе. Версия теракта на борту по-прежнему не снята.
В Беларуси низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Сезонный подъем медики ожидают к концу января — началу февраля. Специалисты надеются, что из-за высокого уровня вакцинации населения и в этом году эпидемии у нас не будет.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.