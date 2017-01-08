Россия начала сокращение своей группировки в Сирии

Глава Генштаба ВС России сообщил, что Минобороны приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с указом президента. По его словам, первым зону конфликта покинет авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Российское Минобороны приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента Владимира Путина. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», - сказал Герасимов.

Он также рассказал, что первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», пишет РБК.

«Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом», - заявил он.

О том, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вернуться в Североморск, 3 января писал «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Ожидается, в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — рассказал тогда собеседник агентства.

29 декабря министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом сообщил, что в Сирии созданы возможности для сокращения группировки ВС России. Владимир Путин с этим предложением согласился. При этом президент отметил, что Россия продолжит поддержку сирийского правительства в борьбе с терроризмом.