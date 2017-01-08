В ФРГ обнаружили российский след в кибератаке на ОБСЕ
В мире
08 января 2017
АА
Представители ОБСЕ ранее признали, что в результате взлома серверов хакеры могли получить доступ к секретным документам организации.
Российский след в ноябрьской хакерской атаке на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был обнаружен Федеральным ведомством по охране конституции Германии. Эту информацию обнародовало в субботу, 7 января, агентство dpa со ссылкой на главу ведомства - Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen). "Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT 28, имеющим отношение к нападению на германский бундестаг", - заявил Масен в интервью агентству. "Есть признаки, указывающие на связь APT28 с российскими источниками", - подчеркнул он, пишет DW.
О хакерской атаке на ОБСЕ стало известно в конце декабря прошлого года. Представители ОБСЕ признали, что в результате взлома серверов хакеры могли получить доступ к секретным документам организации и подвергли опасности целостность ее сетевой инфраструктуры. Угроза была устранена с помощью экспертов по информационным технологиям, к которым обратилась ОБСЕ.
Специалисты считают, что хакерская группа АРТ28, также известная под названием Fancy Bear ("Модный медведь"), работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России, тогда как группа АРТ29, известная еще как Cozy Bear ("Уютный медведь"), - под руководством ФСБ.
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