ИД «Коммерсант» закрывает журналы «Деньги» и «Власть»

«Редакциям журналов сообщили, что закрывают бумагу, а онлайн-версии останутся», — сказал сотрудник редакции, уточнив, что решение о сохранении онлайн-версий не окончательное. По словам источника в менеджменте ИД, интернет-версии изданий точно продолжат работу.

Шеф-редактор «Ъ» Сергей Яковлев в комментарии «Секрету фирмы» уточнил, что решение не принято. «На это уйдет какое-то время, и пока ничего не меняется, — подчеркнул он. — Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того».

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин на момент публикации материала не прокомментировал информацию о приостановке печатного выпуска журналов. Шеф-редактор издательского дома Сергей Яковлев не ответил на звонок корреспондента RNS.