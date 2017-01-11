Китай провел летные испытания самолета на водородных топливных элементах
В мире
09 января 2017
АА
Китайские ученые успешно провели первые летные испытания своего самолета на водородных топливных элементах.
фото: newdaynews.ru
Об этом сообщили в китайской Академии наук, передает издание Sina.
Как рассказали ученые, самолет совершил свой тестовый полет в китайском городе Шэньян на высоте 320 м. Во время его полета не было зафиксировано выбросов вредных веществ в атмосферу.
Летательный аппарат оснащен водородным топливным элементом, вырабатывающим мощность 20 кВт, которая питает бортовые системы самолета.
Самолет был создан учеными из китайской провинции Ляонин. За основу был взят электрический самолет RX1E. Во время взлета самолет питают топливные элементы и литиевые батареи. В полете самолет использует мощность топливных элементов, от которых заряжаются батареи.
Во время полета было установлено, что система на водородных топливных элементах соответствует техническим стандартам и является безопасной для окружающей среды, пишет РБК.
Как отмечает Sina, топливные элементы являются безопасными для окружающей среды, бесшумны в работе и не выделяют во время работы вредных веществ. Кроме того, они обладают долгим сроком эксплуатации.
Водородные топливные элементы, а также воздушно-алюминиевые электрохимические генераторы превращают химическую энергию водорода или алюминия в электричество.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал выполненным на любительском уровне доклад американских спецслужб, в котором они обвинили Россию и ее политическое руководство в организации хакерских атак во время выборов в США.
Российский президент Владимир Путин пытался помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы, говорится в отчете американской разведки, опубликованном после встречи избранного президента с руководителями спецслужб.
Глава Генштаба ВС России сообщил, что Минобороны приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с указом президента. По его словам, первым зону конфликта покинет авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает Reuters.
Итоги реализации пилотного проекта "Массовое формирование и кадастровая оценка недвижимости на территории Кобринского района Брестской области и Советского района г.Минска" рассмотрены 10 января во время заседания Президиума Совмина Беларуси.
Эксперты отмечают, что указ безвизовом въезде в нашу страну следует воспринять со сдержанным оптимизмом. Также в этом году не стоит ждать мгновенных результатов с посещаемостью иностранными туристами Беларуси.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД во взаимодействии с коллегами из Минского ОВД на воздушном транспорте и органами пограничной службы задержали уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.