Кремль назвал доклад США о российских хакерах любительским
В мире
09 января 2017
АА
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал выполненным на любительском уровне доклад американских спецслужб, в котором они обвинили Россию и ее политическое руководство в организации хакерских атак во время выборов в США.
фото: bbc.com
По словам Пескова, часть доклада, доступная широкой публике, не вызвала в Кремле ничего кроме разочарования, так как в отчете, по его мнению, не оказалось ничего, заслуживающего детального изучения, пишет ВВС.
«Обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб», - заявил Песков, комментируя опубликованную часть доклада.
Пресс-секретарь Кремля назвал звучащие в докладе обвинения голословными и в очередной раз отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам. Песков добавил, что Кремль уже всерьез устал от этих обвинений.
Отчет, подготовленный совместно сотрудниками АНБ, ФБР и ЦРУ, был 6 января представлен избранному президенту Дональду Трампу во время его встречи с руководством американских спецслужб, а вскоре после этого частично опубликован.
Российский президент Владимир Путин пытался помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы, говорится в отчете американской разведки, опубликованном после встречи избранного президента с руководителями спецслужб.
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