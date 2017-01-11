Результаты опроса ВЦИОМ: более 70 процентов россиян довольны своей жизнью
В мире
09 января 2017
АА
Большинство россиян довольно своей жизнью, но все еще опасается за ситуацию в стране, показал проведенный в конце минувшего декабря опрос ВЦИОМ.
фото: bbc.com
В целом за 2016 год оценка россиянами ситуации в личной жизни и их ожидания в отношении будущего улучшились. 72% опрошенных россиян оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, как хорошую, сообщает Би-би-си.
Чуть более четверти опрошенных заявили, что недовольны своей жизнью.
Ситуацию, сложившую в стране в целом, россияне тоже оценивают довольно позитивно - хорошей ее назвали 56% опрошенных. В декабре 2015 года таких было 46%.
При этом 42% респондентов уверены, что худшие времени еще впереди. В декабре 2015 года таких было 52%.
Четверть опрошенных полагает, что трудные времена россияне переживают сейчас. Еще столько же уверены, что трудности остались позади.
Руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов пояснил, что экономическая ситуация беспокоит россиян, но они стали относиться к ней менее эмоционально. Львов также связывает рост положительных оценок с "политической стабильностью", которая укрепилась после парламентских выборов.
Другие исследования показывают, что россияне в целом не очень довольны жизнью. Согласно исследованию Европейского банка реконструкции и развития, число довольных жизнью россиян составляет 32%. Россия по уровню удовлетворенности жизнью населения находится в конце списка из десятка стран с переходной экономикой. Эксперты это связывают с негативными оценками ситуации в экономике.
Во второй половине 2016 года различные опросы зафиксировали улучшение настроений россиян. Многие вновь начали увеличивать свои расходы на фоне роста зарплат.
Тем не менее, в конце года, по данным РАНХиГС, три четверти россиян заявили, что их затронул кризис.
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