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Трамп признал роль России в кибератаках

В мире

09 января 2017

АА

Будущий глава администрации Дональда Трампа заявил, что избранный президент США признал выводы разведслужб об организаторах кибератак. Спецслужбам поручат подготовить рекомендации по ответным мерам.

Трамп признал роль России в кибератаках

фото: AP/Scanpix

Будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о кибератаках со стороны России, пишет TUT.BY. Как заявил Прибус в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 8 января, Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.

Вместе с тем, подчеркнул Прибус, сами демократы позволили взломать свою переписку «иностранной структуре», что и привело к утечке данных.

По его словам, новый глава Белого дома согласен с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США. Избранный президент, заявил он, планирует поручить спецслужбам подготовить рекомендации по поводу того, что должно быть сделано. В зависимости от этих рекомендаций могут быть приняты меры.

Прибус также указал, что Россия и Китай на протяжении многих лет пытаются повлиять на выборы за пределами своих границ.

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