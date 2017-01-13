Обама попрощался. Уходящий президент назвал Россию и Китай соперниками США

Барак Обама выступил с прощальной речью. В ней уходящий президент назвал Россию и Китай соперниками, которые не могут сравниться со Штатами по влиянию в мире. Своими достижениями Обама назвал вывод страны из кризиса.

Барак Обама продолжил традицию американских президентов и выступил с прощальной речью. Местом для выступления он выбрал Чикаго, где началась его политическая карьера. Большую часть почти часового выступления Обама посвятил не перечислению своих достижений, а перечислению угроз для процветания Соединенных Штатов и демократии в них, заочной полемике с избранным президентом Дональдом Трампом, пишет РБК.

Преодоление депрессии

«Если бы я сказал вам восемь лет назад, что Америка справится с великой депрессией, перезагрузит нашу автоиндустрию, начнет самый долгий период создания рабочих мест в истории... Если бы я сказал, что мы откроем новую главу с кубинским народом, покончим с иранской программой по ядерному оружию без единого выстрела и уничтожим вдохновителя атак 11 сентября... Если бы я сказал, что мы добьемся равенства в браке и обеспечим право на медицинскую страховку еще для 20 млн человек — вы могли бы сказать, что мы витаем в облаках», — перечислил Обама свои основные достижения.

Когда Обама принес присягу в январе 2009 года, уровень безработицы в США был самым высоким с 1983 года (9,9%), однако все последующие годы он снижался и к концу его пребывания на посту составил 4,7%. Всего с начала 2010 года было создано 15,8 млн рабочих мест.

Никаких цифр, говорящих об экономическом росте, Обама в речи не привел. Однако известно, что в основном экономика США при нем оправилась от экономического кризиса и перешла к росту. Если в 2008 году темпы роста ВВП были отрицательные (–0,29%), то начиная с 2009 года рост стал положительным и в 2015 году составил 2,6%, по данным World Bank. ВВП на душу населения рос на протяжении почти всего времени работы Обамы: снизившись в 2009 году ниже отметки 48,5 тыс. долларов в год к 2016 году вырос до 57,17 тыс. долларов на душу населения в год. Совокупная капитализация публичных компаний при Обаме увеличилась более чем в два раза: в 2008 году общий показатель составлял 11,6 трлн долларов, а в 2015 году — 25,07 трлн долларов. Почти на 1 трлн долларов сократился дефицит бюджета (с 1,4 трлн в 2009 году до 438 млрд в 2015 году). Однако вырос общий долг федерального правительства. В последний год президента Джорджа Буша — младшего он составлял 67,7% ВВП, а к 2015 году достиг 101,8%. В этом году управление менеджмента и бюджета Белого дома прогнозирует его увеличение до 105,2% ВВП.

Однако американские эксперты спорят о роли президента в достижении этих показателей. Сработала программа администрации Обамы по инвестициям в инфраструктуру: рабочие места появились не только в строительстве, но и в смежных отраслях, заявила Элис Гулд, старший экономист в Economic Police Institute NBC. Однако споры о роли администрации Обамы в США продолжаются. По мнению Питера Кардильо, старшего экономиста First Standard Financial, основную роль в восстановлении экономики сыграли действия ФРС.

В своей прощальной речи Обама указал, что США в два раза увеличили производство альтернативной энергии. Однако при нем также почти в два раза увеличилась добыча сырой нефти. В 2009 году добычи составляли чуть более 1,83 млрд барр. в год, в 2015 году — 3,44 млрд барр.

Климат, борьба с терроризмом и Россия

В своей прощальной речи Обама попытался защитить соглашение по климату ООН, которое было заключено в конце 2015 года в Париже. Избранный президент Трамп в ходе кампании не раз ставил под сомнение как глобальное потепление, так и необходимость выполнять взятые по соглашению обязательства по сокращению выбросов. «Без более жестких действий у наших детей не будет времени спорить о существовании изменения климата: они будут заняты борьбой с его последствиями», — считает Обама. Дискуссии следует закончить, а с проблемой бороться с присущим американцам духом инноваций и практическим подходом.

Он также заявил, что благодаря действиям его администрации удалось убить лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена и предотвратить новые атаки террористов на американской территории. Необходимо продолжать и борьбу с терроризмом, заявил Обама, назвав главным врагом ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России). Террористы угрожают американскому порядку, заявил Обама. «ИГИЛ попытаются убить невинных людей, но они не смогут победить Америку пока мы сами не предадим нашу Конституцию и принципы, за которые мы боремся. Соперники, как Россия или Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы сами не откажемся от того, за что стоим, и не станем еще одной страной, которая задирает меньших соседей», — заявил Обама. Больше к российскому вопросу он в речи не возвращался.

Угрозу мировому порядку, по его словам, также представляют фанатики, которые утверждают, что говорят от имени ислама, и автократы в иностранных столицах, «которые видят свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу своей власти». Конкретные страны он при этом не назвал.

В этих условиях Америка, уверен уходящий президент, не может отказаться от сражений на мировой арене за расширение демократии, соблюдения прав человека, прав ЛГБТ. Ослабление демократических ценностей грозит войнами, объяснил он. Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что Америке следует заниматься больше домашними делами.

Президент США Барак Обама совершает свое последнее в этом качестве турне по Европе. 20 января 2017 года пройдет инаугурация 45-го президента Америки Дональда Трампа. Подводя итоги своего президентства...

Угрозы для будущего

США остаются исключительной страной, потому что показали способность меняться, заявил Обама. Однако, по его словам, за процветание для всех американцев нужно продолжать бороться, для него необходимо развитие американской демократии. Последняя, по оценке Обамы, сталкивается с несколькими угрозами. Ее развитие невозможно без равных экономических возможностей для всех. «Экономика не работает хорошо, когда немногие процветают за счет растущего среднего класса», — указал Обама. Он обратил внимание, что, в то время как 1% населения собрал большую часть богатства и дохода, многие семьи, живущие в маленьких городках в дали от побережья и в сельских районах, не смогли воспользоваться преимуществами новой экономики. О том, что недовольство таких граждан нынешними условиями позволило победить на выборах Дональду Трампу, говорится в многочисленных исследованиях результатов американских выборов.

Вторая угроза США, по мнению Обамы, — это расовая дискриминация. Первый чернокожий президент в истории США признал, что ситуация в последние годы улучшилась, однако работу необходимо продолжать: «Если каждый экономический вопрос преподносится как борьба между трудолюбивым белым классом и незаслуживающими меньшинствами, тогда рабочие всех цветов будут бороться за крохи, а богатые будут все более замыкаться в своих частных анклавах». Обама призвал не экономить на образовании для детей иммигрантов, потому что именно они будут обеспечивать процветание детей, рожденных в США.

Уходящий президент считает необходимым принятие законов против дискриминации при найме на работу, в образовании и других областях.

В своей речи Обама не раз возвращался к вопросам толерантности и признания чужой точки зрения. Возможность взглянуть на мир глазами белого или чернокожего, по его словам, помогла бы преодолению расового раскола.

Третьей угрозой 44-й президент США назвал тренд на уход людей в комфортные для них сообщества, в том числе в социальных сетях, и отказ от принятия информации, которая им неприятна. По его словам, избранному политику нельзя извинять этические промахи собственной партии и обрушиваться на другую, которая допустила те же самые.

Администрация обеспечит как можно более мягкую передачу власти, как это сделал президент Джордж Буш — младший, заявил Обама. Это общая задача — сделать так, чтобы правительство могло помогать людям справляться с вызовами, объяснил Обама. Слова о передаче власти Трампу публика в зале встретила недовольными возгласами. В начале выступления Обаме скандировали: «Еще четыре года!» «Я не могу этого сделать», — ответил он со сцены.

Свою речь Обама закончил выражением благодарности семье и вице-президенту Джо Байдену. Речь под аплодисменты закончил словами «Да, мы смогли. Да, мы сделали. Да, мы можем», напомнив таким образом свой предвыборный лозунг.