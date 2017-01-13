Глава Минэкономразвития России назвал рублевые активы «самыми крепкими в мире»
В мире
12 января 2017
АА
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рублевые активы в настоящее время являются самыми крепкими в мире. В связи с этим он призвал иностранный бизнес не ждать и активнее инвестировать в российскую экономику.
фото: classpic.ru
Рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом он заявил в ходе экспертной дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящей в рамках Гайдаровского форума, передает «Интерфакс».
Министр указал на то, что последние два года многие иностранные компании опасались, «что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться, но в результате мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире».
«Поэтому те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности», — заявил Орешкин, отметив, что теперь тот, кто будет инвестировать быстрее, получит более высокую отдачу своих инвестиций.
Взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, завершены; эксперты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа.
Представители Республиканской и Демократической партий США разработали проект закона, еще сильнее ограничивающего инвестиции в российскую нефтегазовую отрасль. Ограничения также должны коснуться финансовой сферы.
Экологические и геополитические проблемы несут главную угрозу человечеству в 2017 году, считают эксперты форума в Давосе. Крайне вероятны также массовая миграция, крупные теракты и масштабное хищение цифровых данных.
Барак Обама выступил с прощальной речью. В ней уходящий президент назвал Россию и Китай соперниками, которые не могут сравниться со Штатами по влиянию в мире. Своими достижениями Обама назвал вывод страны из кризиса.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал выполненным на любительском уровне доклад американских спецслужб, в котором они обвинили Россию и ее политическое руководство в организации хакерских атак во время выборов в США.
Российский президент Владимир Путин пытался помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы, говорится в отчете американской разведки, опубликованном после встречи избранного президента с руководителями спецслужб.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.