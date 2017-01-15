Противники Трампа хотят сорвать инаугурацию

Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января, их участники рассчитывают сорвать инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.
фото: ria.ru
Организаторы протеста из группы DisruptJ20 ("Сорви 20 января") планируют заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить акции во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров, пишет РИА Новости.
"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует агентство активиста Дэвида Терстона.
а своей странице организаторы призывают не только присоединиться к демонстрациям в Вашингтоне, но и устраивать акции везде, где это возможно. Также они предлагают начать тотальную забастовку и провести протесты у дипломатических миссий США в других странах.
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