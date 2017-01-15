Новый топ-50 инновационных компаний мира. Кто, кроме Apple?
В мире
13 января 2017
АА
Производитель iPhone и iPad является бессменным лидером в рейтинге глобальных инновационных компаний BCG с 2005 года.
фото: ktc.ua
В четверку лидеров ежегодного рейтинга также вошли Google, Tesla и Microsoft. Пятое место, которое ранее занимала группа Samsung, в этом году досталось Amazon. В десятку лучших в этом году вошли Netflix и Facebook, пишет Forbes.
В списке The Boston Consulting Group (BCG) — 10 новых участников Uber, Airbnb, Under Armour, Regeneron, Expedia, SpaceX, Hilton, NTT Docomo, Orange, BMS.
Больше всего инновационных компаний-лидеров располагается в США (34 из 50), на втором месте — страны Европы (10). BCG cоставляет рейтинг самых инновационных компаний на основе опроса более 1500 топ-менеджеров из компаний разных стран мира. «Даже в более традиционных секторах технологии становятся ключевым фактором, отношение к внешним изобретениям как к „чужим» может оказаться фатальным», — считает партнёр BCG и соавтор отчёта Эндрю Тэйлор.
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рублевые активы в настоящее время являются самыми крепкими в мире. В связи с этим он призвал иностранный бизнес не ждать и активнее инвестировать в российскую экономику.
Взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, завершены; эксперты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа.
Представители Республиканской и Демократической партий США разработали проект закона, еще сильнее ограничивающего инвестиции в российскую нефтегазовую отрасль. Ограничения также должны коснуться финансовой сферы.
Экологические и геополитические проблемы несут главную угрозу человечеству в 2017 году, считают эксперты форума в Давосе. Крайне вероятны также массовая миграция, крупные теракты и масштабное хищение цифровых данных.
Барак Обама выступил с прощальной речью. В ней уходящий президент назвал Россию и Китай соперниками, которые не могут сравниться со Штатами по влиянию в мире. Своими достижениями Обама назвал вывод страны из кризиса.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал выполненным на любительском уровне доклад американских спецслужб, в котором они обвинили Россию и ее политическое руководство в организации хакерских атак во время выборов в США.
Главным управлением МАРТ по Витебской области по результатам внеплановой проверки ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» установлены факты неправомерного применения отпускных цен на мукомольную продукцию.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.