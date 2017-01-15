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Трамп выказал готовность к отмене антироссийских санкций

В мире

14 января 2017

АА

Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal высказался на тему антироссийских санкций. Он заявил, что сохранит их «по крайней мере, на некоторый период времени», но будет открыт для их отмены.

Трамп выказал готовность к отмене антироссийских санкций

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «по крайней мере, в течение какого-то периода времени» сохранит санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом избранный президент заявил в интервью Wall Street Journal.

«Если вы ладите, и Россия действительно помогает нам, зачем кому-то санкции, если этот кто-то делает действительно хорошие вещи», - сказал Трамп.

Он также предположил, что может отменить санкции, введенные администрацией Барака Обамы за якобы российские кибератаки, если страна окажется полезной в борьбе с терроризмом и достижении других важных для США целей, отмечает газета. По словам Трампа, он готов встретиться с Владимиром Путиным спустя какое-то время после того, как вступит в должность президента, пишет РБК.

«Я понимаю, что они [Россия] хотели бы встретиться. И я совершенно не против», - приводит издание его слова.

Заявления Трампа звучат на фоне новых попыток американских сенаторов ужесточить санкции против России. 10 января стало известно о том, что в конгресс США внесен законопроект о новых антироссийских санкциях. Дополнительные ограничения, как уточнял сенатор от Демократической партии Бен Кардин, предполагается ввести в связи с кибератаками, в которых Вашингтон обвиняет Москву, а также из-за ситуации на Украине и в Сирии. Проект закона предлагает еще сильнее ограничить инвестиции в российскую нефтегазовую отрасль. Одновременно с этим новые ограничения планируется ввести на любые транзакции с суверенным долгом России или российских госкомпаний.

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