Директор ЦРУ призвал Трампа быть осторожным с Россией

Директор ЦРУ Джон Бреннан призвал Дональда Трампа быть осторожным, предпринимая шаги для сближения с Россией. По его мнению, избранный президент еще не имеет полного представления о «российских возможностях».

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан предупредил избранного президента США Дональда Трампа думать о последствиях при сближении с Россией. Об этом он заявил в эфире Fox News Sunday.

«Спонтанность - это не то, что защищает национальные интересы, и поэтому, когда он [Трамп] говорит или на что-то реагирует, нужно убедиться, что он знает, какие последствия и влияние может это оказать на США», - сказал Бреннан (цитата по Reuters).

Он заявил, что Трампу нужно быть «очень осторожным, оправдывая Россию». По мнению главы ЦРУ, избранный президент еще не имеет полного представления о «российских возможностях, намерениях и действиях во многих частях мира». Бреннан также призвал Трампа быть очень взвешенным и «дисциплинированным» в публичных заявлениях, пишет РБК.

Глава ЦРУ также выразил недоумение высказыванием Трампа насчет работы спецслужб после публикации доклада о якобы наличии у России компромата на избранного президента. Тогда миллиардер заявил: «Спецслужбы ни в коем случае не должны были допустить утечку такой «фейковой новости». Это последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?». Бреннан назвал заявление Трампа «возмутительным».

Накануне в интервью The Wall Street Journal избранный президент заявил, что после инаугурации, «по крайней мере, в течение какого-то периода времени», сохранит санкции, введенные администрацией действующего президента Барака Обамы против России.

Трамп также предположил, что он может отменить антироссийские санкции, введенные за якобы «вмешательство» Москвы в американские выборы. Однако это, по его словам, произойдет, если Россия окажется полезной в борьбе с терроризмом и в достижении других важных для США целей.

Избранный президент также выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным после вступления на должность главы государства.

«Я понимаю, что они [Россия] хотели бы встретиться. И я совершенно не против», - рассказал он.