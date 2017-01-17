Песков категорически отверг возможность причастности России к кибератакам

Россия не осуществляла хакерские атаки в США, а президент Владимир Путин не отдавал распоряжение о проведении кибератак.

Об этом официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу NBС News (перевод – РБК).

На просьбу прокомментировать недавние высказывания избранного президента США Дональда Трампа о том, что Россия причастна к кибервзломам в США, Дмитрий Песков заявил: «Нет, это не так».

«Мы сейчас находимся в здании администрации президента России, — продолжал он. — В соседней комнате расположено управление интернет-сайтом президента РФ. Этот сайт повергается атакам хакеров сотни, а иногда и тысячи раз в день. Определенная часть этих хакеров атакует сайт с территории США, с территории Китая, с территории Индии, с территории европейских стран. Но это не ведет к ситуации, когда мы заявляем, что это было распоряжение президента Обамы и Белый дом стоит за этими атаками. Если бы мы заявили об этом, вы бы подумали: «О, эти русские, они, должно быть, сошли с ума».

На вопрос ведущего, «отдавал ли президент России Владимир Путин распоряжение о кибератаках» и знал ли он о них, последовал ответ: «Нет, совершенно определенно: нет».

Дмитрий Песков категорически отверг возможность, что какое-либо российское ведомство могло осуществлять подобные действия, не ставя в известность президента России. «Это невозможно, — подчеркнул Дмитрий Песков. — За этими кибератаками не стоит официальная Москва».

«Это означает, что он (Трамп) не прав, когда говорит, что это делала Россия?» — задал вопрос ведущий интервью. «Совершенно не прав», — последовал ответ.

Песков также отметил, что спецслужбы РФ не вели слежку за Трампом во время его поездок в России.

«В Москву приезжают многие предприниматели из США и со всего мира. Они вольны делать, что хотят, если занимаются легальным бизнесом. У нас свободная страна… Если вы думаете, что все они попадают под „колпак“ дьявольского КГБ, то это значит, что вы страдаете болезнью стереотипов», — заметил Песков.

Он отрицательно ответил на вопросы, была ли установлена за Трампом в прошлом слежка и прослушивание. «Нет, нет и нет. Если я не ошибаюсь, то он никогда не вел здесь (в России) дела. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы у него был бизнес в Москве или в России», — сказал пресс- секретарь президента РФ.

На вопрос, не занимаются ли российские спецслужбы, как и спецслужбы любого государства, сбором компромата, Песков ответил: «Речь идет о сборе не компрометирующей информации, а информации о любых потенциальных угрозах нашей стране. В этом заключается основная работа спецслужб любой страны. Бизнесмен, если он занимается легальной деятельностью, такой угрозы не представляет. Ему рады здесь, ему говорят: „Добро пожаловать!“ Мы приветствуем инвестиции».

«Я не работаю в спецслужбе, я работаю в Кремле. Но могу вас заверить, что предположения, изложенные в так называемом досье (предъявленном американскими разведслужбами Трампу), не являются правдой, а являются фейком (вымыслом)», — подытожил пресс-секретарь президента РФ.