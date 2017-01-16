Грузовой самолет упал на дачный поселок под Бишкеком, погибло не менее 30 человек
В мире
16 января 2017
АА
В результате крушения турецкого Boeing 747 под Бишкеком погибли более 30 человек.
фото: ria.ru
Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы Минздрава Киргизии.
Грузовой самолет разбился утром в понедельник, выполняя рейс Гонконг-Бишкек. По данным властей Киргизии, Boeing упал в районе дачного поселка, разрушены 32 жилых дома. В Центре управления кризисными ситуациями МЧС республики ранее рассказали, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.
"В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки", — сказала собеседница агентства.
На место ЧП выехал министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев, организован штаб по проведению спасательных работ.
По данным Минздрава, госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей. Медики зафиксировали у них тяжелые травмы и ожоги.
"Данные по погибшим и пострадавшим пока не окончательные", — добавила собеседница агентства.
Позднее в пресс-службе министерства транспорта и дорог Киргизии уточнили, что самолет разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас".
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