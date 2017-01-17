Вице-президент США приехал с прощальным визитом в Украину
В мире
16 января 2017
АА
Вице-президент США Джо Байден утром 16 января прибыл с визитом в Киев.
фото: Reuters
В украинской столице проходит встреча американской делегации с властями страны, в том числе премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина», пишет РБК.
Встреча политиков проводится в закрытом режиме. Для журналистов открыта лишь протокольная часть мероприятия. В состав украинской делегации на переговорах помимо первых лиц входят вице-премьер Степан Кубив и министр финансов Александр Данилюк.
Этот визит Джо Байдена станет для него последней поездкой на Украину в статусе вице-президента.
После визита в Киев вице-президент США направится на Всемирный экономический форум в Давосе.
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