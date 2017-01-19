Евросоюз призывает Украину голосовать за децентрализацию
В мире
18 января 2017
АА
Законопроекты о децентрализации являются важными для дальнейших реформ, сказано в заявлении представительства ЕС в Украине.
Представительство Евросоюза в Украине ждет от нардепов принятия законов о децентрализации, сообщает Корреспондент.нет.
В заявлении отмечается, что эти законы служат предпосылкой успешного продолжения реформы децентрализации, которая, в свою очередь, является важной для дальнейшего социального и экономического развития Украины.
"Принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров — в их числе и ЕС - в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом.
"Представительство ЕС в Украине призывает нардепов принять законопроекты без всяких последующих правок, поскольку проволочки могут затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без всяких противоречий и задержек", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 января Верховная Рада рассмотрит три законопроекта относительно децентрализации. Кроме того, Евросоюз совершил три транша для поддержки реформ в сфере децентрализации, транспорта и технической стандартизации в Украине, общая сумма которых составляет 54 млн евро.
Ранее на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что децентрализация останется приоритетом правительства в 2017 году и будет набирать обороты.
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