Генсек НАТО обеспокоен резким ростом кибератак на системы альянса
В мире
19 января 2017
АА
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о резком увеличении количества кибератак на системы НАТО. «Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО.
фото: islam.ru
Нам необходимо усилить работу в этой области»,— цитирует «Коммерсантъ».
Как уточнил господин Столтенберг, в прошлом году количество хакерских атак увеличилось на 60% в сравнении с 2015 годом и достигло порядка 500. Глава альянса отметил, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.
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