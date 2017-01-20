СМИ: под обломками отеля в Италии обнаружены шесть выживших
В мире
20 января 2017
АА
Шесть выживших обнаружены под обломками отеля, который накрыла снежная лавина в Италии
tass.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Лавина на отель сошла в минувшую среду, 18 января, и, скорее всего, была вызвана землетрясением, произошедшим в этот день в центральной Италии. В момент происшествия внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников. Известно, что извлечено тело одного погибшего.
Еще двое пострадавших были спасены ранее в четверг. Мужчины находились на улице и укрылись в автомобиле. У одного из них — сильное обморожение.
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