В Италии в результате аварии школьного автобуса погибли 16 человек
В мире
21 января 2017
АА
По меньшей мере 16 человек погибли в результате аварии с участием автобуса со школьниками в Италии, еще 39 человек получили ранения различной степени тяжести.
Italian Firfighters/ANSA via AP
Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на спасателей.
По предварительным данным, всего в автобусе находились 55 человек, большинство из которых — подростки от 14 до 18 лет. Они возвращались в Будашепт (Венгрия) с экскурсии на горный курорт во Франции.
Авария произошла на шоссе в Вероне, когда автобус двигался по направлению к Венеции. Как утверждают сотрудники экстренных служб, транспортное средство врезалось в опору, после чего загорелось.
Ранее сообщалось о четырех погибших. Однако спасатели отмечали, что количество жертв может увеличиться. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. Среди прочих рассматривается версия плохого самочувствия водителя автобуса, сообщает РБК.
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