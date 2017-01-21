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В Италии в результате аварии школьного автобуса погибли 16 человек

В мире

21 января 2017

АА

По меньшей мере 16 человек погибли в результате аварии с участием автобуса со школьниками в Италии, еще 39 человек получили ранения различной степени тяжести.

В Италии в результате аварии школьного автобуса погибли 16 человек

Italian Firfighters/ANSA via AP

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, всего в автобусе находились 55 человек, большинство из которых — подростки от 14 до 18 лет. Они возвращались в Будашепт (Венгрия) с экскурсии на горный курорт во Франции.

Авария произошла на шоссе в Вероне, когда автобус двигался по направлению к Венеции. Как утверждают сотрудники экстренных служб, транспортное средство врезалось в опору, после чего загорелось.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Однако спасатели отмечали, что количество жертв может увеличиться. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. Среди прочих рассматривается версия плохого самочувствия водителя автобуса, сообщает РБК.

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