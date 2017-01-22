Израиль выделяет 235 миллионов долларов для привлечения специалистов в IT-отрасль
В мире
22 января 2017
АА
Правительство Израиля утвердило пакет мер, направленных на увеличение количества рабочей силы в секторе высоких технологий.
hyser.com.ua
Как пишет dev.by со ссылкой на The Israel Time, власти Израиля утвердили разрешение на ежегодный въезд в страну до 500 иностранных специалистов в попытке предупредить значимый недостаток программистов и интернет-экспертов. Согласно июньскому отчёту Министерства экономики Израиля, в течение ближайших 10 лет страна столкнётся с нехваткой 10 тыс. разработчиков.
Иностранные специалисты получат разрешение на работу в Израиле при условии, что их зарплата будет превышать средний заработок сотрудников-израильтян минимум в два раза и составит не менее 7,8 тыс. долларов в месяц.
В рамках утверждённой программы правительство намерено увеличить количество студентов высокотехнологичных факультетов вузов на 40% за 6 лет.
Также планируется создать программы усиленной подготовки для представителей групп населения, доля которых в хай-теке слишком низка (женщины, ультраортодоксальные евреи, арабы), активизировать сотрудничество вузов с министерством обороны и подразделениями ЦАХАЛа, служба в которых увеличивает потенциал ИТ-индустрии.
Кроме того, правительство Израиля намерено поощрять возвращение на родину инженеров-программистов, уехавших за границу и репатриацию тех, кто имеет право на возвращение. Общая стоимость запланированнх мер для сохранения конкурентоспособности страны в мировом ИТ составит 235 млн долларов.
Ранее Израиль объявил о старте госпрограммы «Инновационные визы», которая позволит иностранным предпринимателям жить и получать финансовую поддержку для инновационных проектов в этой стране.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о резком увеличении количества кибератак на системы НАТО. «Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО.
В лондонском Высоком суде во вторник начинается разбирательство по иску России о взыскании с Украины кредита в размере 3 млрд долларов. Кредит был выдан правительству Виктора Януковича во время Майдана, и Украина считает его политической взяткой.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.