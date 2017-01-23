Пятерых россиян будут судить за участие в Правом секторе
В мире
23 января 2017
АА
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан, обвиняемых в причастности к деятельности Правого сектора.
Мужчины служили в подразделении ДУК ПС на украинской территории, утверждают российские следователи. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Расследование в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова ведется по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ ("Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней").
По версии следствия, мужчины в разное время выехали из России в Украину, где вступили в ряды Правого сектора.
"Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса Правый сектор, а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - сказано в сообщении.
Стоцкий, Стригунков и Валов, как полагают в ведомстве, систематически участвовали в митингах и шествиях, организованных ПС. Кроме того, они "пропагандировали в интернете идеологию этого движения, идеализируя деятельность ее руководителей и активистов".
Следком РФ уже возбудил уголовное дело против министра обороны Степана Полторака и главы Генштаба Виктора Муженко.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о резком увеличении количества кибератак на системы НАТО. «Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО.
В лондонском Высоком суде во вторник начинается разбирательство по иску России о взыскании с Украины кредита в размере 3 млрд долларов. Кредит был выдан правительству Виктора Януковича во время Майдана, и Украина считает его политической взяткой.
Цены во всех сегментах рынка недвижимости в 2016 году продолжили курс на снижение. Это спровоцировало рост покупательской активности, и количество сделок купли-продажи превысило показатели предыдущих лет, удивив этим экспертов рынка.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.