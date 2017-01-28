Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с Россией
В мире
24 января 2017
АА
Китай на границе с Россией разместил межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки Dongfeng-41. Об этом пишет китайское издание Global Times.
фото: dwnews.com
Ракеты разместили в граничащей с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
В китайском сегменте интернета появились снимки баллистических ракет. Как пишет издание, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян.
Некоторые СМИ связывают публикацию фото с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Возможно, это реакция Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае, пишет ТАСС.
Ракеты Dongfeng-41 могут пролететь около 14 тысяч километров. Их характеристики засекречены. В США предполагают, что одной ракете понадобится полчаса, чтобы достичь территории Соединенных Штатов. Она может нести до 10 боеголовок. Таким образом, Dongfeng-41 представляет стратегическую угрозу для США.
Испытания этих ракет прошли в апреле прошлого года на западе Китая.
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