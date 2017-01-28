Москва разработала для Сирии проект Конституции

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу делегации, спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.



По его словам, документ был подготовлен для того, «чтобы ускорить процесс принятия Конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс».



Он также выразил надежду, что «сирийская вооруженная оппозиция в дальнейшем будет более активна» в проведении мирного урегулирования и создания Конституции. Лаврентьев отметил, что в России будут ждать реакции на документ.



«Проект Конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи», — заявил спецпредставитель.



23 января в Астане начались переговоры между представителями официального Дамаска и оппозиции. Посредниками на переговорах между делегациями выступают Турция и Иран, а также спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя. В ходе первого дня переговоров один из лидеров группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш говорил, что оппозиция приехала в Астану для закрепления режима прекращения огня, снятия блокады городов, освобождения заключенных из тюрем и обеспечения доставки гуманитарной помощи.



Также сообщалось, что представители оппозиции предложили России рассмотреть собственный проект перемирия. По его словам, Москва должна дать свой ответ на этот проект в течение недели. Коммюнике по результатам переговоров должно быть подписано 24 января. Ранее Россия, Иран и Турция договорились о трехстороннем мониторинге ситуации в Сирии.​



Правительство Сирии и вооруженная оппозиция пришли к соглашению о перемирии 29 декабря прошлого года. Как пояснил тогда президент России Владимир Путин, в подписанных сторонами документах речь идет о прекращении огня, комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявлении о готовности к началу мирных переговоров по урегулированию ситуации в стране, пишет РБК.



