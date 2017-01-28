«Роскосмос» отозвал двигатели ракет-носителей "Протон-М"

«Роскосмос» отозвал на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Этот инцидент может сказаться на сроках запуска ракет с космодрома Байконур.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» были обнаружены проблемы. Оказалось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими. В результате все двигатели, выпущенные за последние несколько лет, было решено отправить на место производства - на Воронежский механический завод.

Ситуацией уже заинтересовались сотрудники ФСБ и Следственного комитета, которые пытаются понять, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.

Как рассказал источник газеты, исправлять ситуацию на заводе в Воронеже поручили НПО «Энергомаш», где качество выпускаемых двигателей выше. В частности, в состав возглавляемой НПО структуры входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей.

Издание указывает, что отзыв десятков двигателей может сказаться на проведении запусков с космодрома Байконур. Не менее восьми из них приходились на «Протоны», причем в ряде случаев речь шла о коммерческих пусках. Предполагается, что в сложившейся ситуации первый пуск ракеты-носителя состоится только летом, что повлечет штрафы. Однако в «Роскосмосе» указывают, что важнее сроков полная комплексная проверка каждого отдельного изделия.