Аппетиты московских коррупционеров растут. Средний размер взятки превысил 2 миллиона рублей

За год средний размер взятки, под подсчетам МВД, вырос в 2,5 раза.

В МВД подсчитали среднюю сумму взятки в Москве. По словам начальника столичной полиции, за год она выросла более чем в 2,5 раза и превысила 2 млн руб, пишет РБК.

Примерно во столько же раз возросло и количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере. За минувший год полиция выявила в Москве более 8,8 тыс. преступлений в сфере экономики. При этом число выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло почти на четверть по сравнению с 2015 годом.

Почти 2 тыс. экономических преступлений было совершено организованными группами и преступными сообществами.

Средняя сумма взятки в Москве по итогам 2015 года составляла 654 тыс. руб. — почти в четыре раза больше, чем в целом по России (172,9 тыс. руб. на тот момент), говорил предыдущий начальник столичной полиции Анатолий Якунин.

В декабре минувшего года Следственный комитет России отчитался о возбуждении 19,513 тыс. уголовных дел коррупционной направленности в 2016 году. В ведомстве отмечали, что среди всех дел, направленных в суд, преобладают материалы о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ведомство подчеркивало, что за девять месяцев 2016 года за преступления коррупционной направленности в суд были направлены дела в отношении 427 лиц, обладающих особым правовым статусом. Среди них, в частности, более сотни депутатов органов местного самоуправления и глав муниципальных образований​, более 50 членов избирательных комиссий, 42 адвоката, 27 сотрудников органов МВД, 13 депутатов органов законодательной власти, 11 прокуроров, четыре сотрудника наркоконтроля и трое судей.