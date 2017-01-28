Аппетиты московских коррупционеров растут. Средний размер взятки превысил 2 миллиона рублей
В мире
26 января 2017
АА
За год средний размер взятки, под подсчетам МВД, вырос в 2,5 раза.
фото: slutsk24.by
В МВД подсчитали среднюю сумму взятки в Москве. По словам начальника столичной полиции, за год она выросла более чем в 2,5 раза и превысила 2 млн руб, пишет РБК.
Примерно во столько же раз возросло и количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере. За минувший год полиция выявила в Москве более 8,8 тыс. преступлений в сфере экономики. При этом число выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло почти на четверть по сравнению с 2015 годом.
Почти 2 тыс. экономических преступлений было совершено организованными группами и преступными сообществами.
Средняя сумма взятки в Москве по итогам 2015 года составляла 654 тыс. руб. — почти в четыре раза больше, чем в целом по России (172,9 тыс. руб. на тот момент), говорил предыдущий начальник столичной полиции Анатолий Якунин.
В декабре минувшего года Следственный комитет России отчитался о возбуждении 19,513 тыс. уголовных дел коррупционной направленности в 2016 году. В ведомстве отмечали, что среди всех дел, направленных в суд, преобладают материалы о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.
Ведомство подчеркивало, что за девять месяцев 2016 года за преступления коррупционной направленности в суд были направлены дела в отношении 427 лиц, обладающих особым правовым статусом. Среди них, в частности, более сотни депутатов органов местного самоуправления и глав муниципальных образований, более 50 членов избирательных комиссий, 42 адвоката, 27 сотрудников органов МВД, 13 депутатов органов законодательной власти, 11 прокуроров, четыре сотрудника наркоконтроля и трое судей.
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