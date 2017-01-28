Трамп хочет создать в Сирии зоны безопасности. Кремль сомневается
В мире
26 января 2017
АА
Трамп назвал ситуацию с сирийскими беженцами в Европе катастрофой и заявил о необходимости создания зон безопасности в Сирии.
фото: lifter.com.ua
Кремль призывает США просчитать возможные последствия такой мер, чтобы не ухудшить ситуацию, сообщает ТАСС.
"Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Следовало бы просчитать все возможные последствия", - подчеркнул пресс-секретарь.
На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил отрицательно. "С российской стороной американские партнеры не советовались", - отметил он.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно создаст зоны безопасности в Сирии". По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. "Это катастрофа, то, что происходит там (в Европе), и я не хочу, чтобы это произошло" и в США, сказал президент.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп в скором времени может подписать указ о начале создания так называемых гуманитарных зон безопасности для гражданского населения в Сирии. "Госсекретарь при взаимодействии с министром обороны в течение 90 дней с момента подписания данного указа должен представить план введения безопасных зон в Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны", - говорится в тексте документа, попавшего в распоряжение агентства.
По оценке главы правительства, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру Рональда Рейгана, который во время переговоров с Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй".
Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции проект Конституции страны и ожидает реакции на документ
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия "Бизнес центра Дана" и Торгового дома "Дана Мол" в рамках проекта "Маяк Минска".
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.