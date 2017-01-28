Трамп хочет создать в Сирии зоны безопасности. Кремль сомневается

Трамп назвал ситуацию с сирийскими беженцами в Европе катастрофой и заявил о необходимости создания зон безопасности в Сирии.

Кремль призывает США просчитать возможные последствия такой мер, чтобы не ухудшить ситуацию, сообщает ТАСС.

"Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Следовало бы просчитать все возможные последствия", - подчеркнул пресс-секретарь.

На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил отрицательно. "С российской стороной американские партнеры не советовались", - отметил он.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно создаст зоны безопасности в Сирии". По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. "Это катастрофа, то, что происходит там (в Европе), и я не хочу, чтобы это произошло" и в США, сказал президент.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп в скором времени может подписать указ о начале создания так называемых гуманитарных зон безопасности для гражданского населения в Сирии. "Госсекретарь при взаимодействии с министром обороны в течение 90 дней с момента подписания данного указа должен представить план введения безопасных зон в Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны", - говорится в тексте документа, попавшего в распоряжение агентства.